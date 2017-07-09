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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Operasyonda 870 uyuşturucu hap, 7 kilo 300 gram kubar esrar ile 38 gram toz esrar maddesi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 870 uyuşturucu hap, 7 kilo 300 gram kubar esrar ile 38 gram toz esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Çarşamba ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, bir dinlenme tesisinde otobüsten inen Turgay K. (27), Erkan T. (27) ve Ali Rıza Ö. (44) ile bu kişileri karşılamaya gelen Serkan Ö'yü (26) yakaladı. Zanlıların yanında getirdikleri çantada yapılan aramada 870 uyuşturucu hap, 7 kilo 300 gram kubar esrar ile 38 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #operasyon #İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü #çarşamba
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