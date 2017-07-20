SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde, jandarma ve polisin düzenlediği ortak uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Bafra İlçesi'nde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri Dededağ Mahallesi'nde, polis ekipleri ise Altınkaya, Kemal Paşa, Bahçeler ve Çilhane mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskını yaptı. Ekipler saat 05.30 itibariyle söz konusu adreslere giderek arama gerçekleştirdi.



Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 6 aranan şahıs yakalandı. 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 gram kubar esrar, 1 adet kelebek bıçak, 1 kök kenevir ele geçirildi. Toplam 8 kişi gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.



Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada ise 3 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 13 fişek (paket) satışa hazır sentetik kannabinoid (bonzai ), 1 adet pompalı tüfek, 2 adet muşta, 2 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparata el konuldu. Gözaltına alınan 3 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 6 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.