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Samsun'daki baltalı saldırgan adliyeye sevk edildi

Samsun'da Müftülük binasında baltayla çevresine saldıran, özel harekat polislerince etkisiz hale getirilen saldırgan adliyeye sevk edildi.

Samsun'daki baltalı saldırgan adliyeye sevk edildi

Samsun'da Müftülük binasında baltayla çevresine saldıran, özel harekat polislerince etkisiz hale getirilen saldırgan adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Salih Ç. (39), sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheli, "mala zarar verme, görevli memura mukavemet, görevi engellemek" suçlarından adliyeye gönderildi.
Dün, görevliler temizlik yaptığı sırada İl Müftülüğünün hizmet binasına giren Salih Ç, yangın söndürme ünitesindeki baltayla personele saldırmış, etrafına zarar veren, tekbir ve Kelime-i Şehadet getiren baltalı saldırgan, özel harekat polislerince biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Samsun İl Müftülüğü #samsun #Özel harekat polis #baltalı saldırgan
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