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Samsun sele teslim oldu

Sonbahar kendini iyice hissettirdi. Samsun sele teslim oldu. Bazı menfezler taştı, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Samsun sele teslim oldu

Samsun'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki sağanakta menfezler taşarak bazı yolların suyla kaplanmasına neden oldu.

Yollarda biriken sular trafikte araçların güçlükle ilerlemesine neden olurken yayalar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar tıkanan menfezleri kendi imkanlarıyla açarak, suların tahliye olmasını sağladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #samsun
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