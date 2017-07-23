Samsun'un Çarşamba İlçesi’nde iki grup arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirlerine ateş eden iki grupta 2 kişi öldü, 1’İ ağır 2 kişi de yaralandı.

Olay, dün gece Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ



Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Silahlı saldırıya uğrayan Aktuğbey Tekcan (20) ile Murat Aşar olay yerinde hayatını kaybederken, Göktuğbey Tekcan (18) ile Mustafa Semercioğlu (26) ise yaralandı.



Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahale ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 kişi kurtarılamadı.



Samsun Valiliği yaptığı açıklamada, il merkezinden takviye ekip gönderilerek gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi. Soruşturma Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülüyor.

