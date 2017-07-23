Tüm öğrenciler dikkat! Yeni dönem başladı
Tüm öğrenciler dikkat! Yeni dönem başladı
4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
"Bu yanlıştan geri dönmesini bekliyoruz"
Cumhurbaşkanı'ndan kritik çağrı
Cumhurbaşkanı'ndan kritik çağrı

Samsun'da ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi öldü

Samsun'un Çarşamba İlçesi’nde iki grup arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirlerine ateş eden iki grupta 2 kişi öldü, 1’İ ağır 2 kişi de yaralandı.

Samsun'da ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi öldü

Olay, dün gece Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Silahlı saldırıya uğrayan Aktuğbey Tekcan (20) ile Murat Aşar olay yerinde hayatını kaybederken, Göktuğbey Tekcan (18) ile Mustafa Semercioğlu (26) ise yaralandı.

Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahale ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 kişi kurtarılamadı.

Samsun Valiliği yaptığı açıklamada, il merkezinden takviye ekip gönderilerek gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi. Soruşturma Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülüyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #çarşamba #silah
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İsrail basını: Metal arama dedektörleri kaldırılacak
Sonraki Haber
VIP saç ekimi için geldi canını zor kurtardı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.