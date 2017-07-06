İsyanında haklı. Çünkü tam 48 saat boyunca elektriksiz kaldı.
Adres Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi. Yer altı enerji kablosunun patlaması sonucu ilçede elektrik arızası oluştu.
Tam 2 gün arızanın giderilmesi beklediler ancak olmadı. Evlerdeki elektronik eşyalar ve gıdalar zarar gördü.
Mağduriyet yaşayan yurttaşlar 50 dereceyi bulan sıcaklıkta eylem yaptı.
Yetkililerin ilgisizliğinden yakınan yurttaşar yardım bekliyor.
ulusal.com.tr
48 saat boyunca giderilemeyen elektrik arızası, vatandaşı çileden çıkardı. Şanlıurfa'da 48 saatlik elektrik kesintisine tepki gösteren yurttaşlar 50 dereceyi bulan sıcaklıkta eylem yaptı.
İsyanında haklı. Çünkü tam 48 saat boyunca elektriksiz kaldı.
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