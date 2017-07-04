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Şanlıurfa'da babanın kızını öldürttüğü iddiası

Kız kardeşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen Suriye uyruklu ile azmettirici olduğu öne sürülen babası tutuklandı

Şanlıurfa'da babanın kızını öldürttüğü iddiası

 Şanlıurfa'da kız kardeşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen Suriye uyruklu ile azmettirici olduğu iddia edilen babası tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, geçen hafta Topdağı Mahallesi'nde Suriye uyruklu Zahra Sinol'un bıçakla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, şüpheli ağabey Musa ve baba Fadıl Sinol'un, tarım işçisi olarak Niğde'ye gittiği tespit edildi.

Polis ekipleri, Musa ile kendisini cinayete azmettirdiği iddia edilen babası Fadıl Sinol'u kaldıkları çadırda gözaltına aldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Baba ile oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #çocuk #cinayet #baba
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