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Şanlıurfa'da bonzai içen kız, üst geçitten atlamak istedi

Şanlıurfa'da arkadaşlarıyla bonzai içtiği öne sürülengenç kız, üst geçitten atlamak isterken çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da bonzai içen kız, üst geçitten atlamak istedi

Olay, sabah erken saatlerinde İpekyolu Mahallesindeki üst geçitte meydana geldi.Adı öğrenilemeyen genç bir kız, iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte sentetik uyuşturucu bonzai kullandı.

Genç kız, bir süre sonra uyuşturucunun etkisiyle üst geçide çıkıp atlamak istedi. Kendisini boşluktan sarkıtan genç kızı görenler, sağlık görevlileri ve polise haber verip yardımına koştu.

Çevrede korkulu anların yaşandığı üst geçitteki kendini boşluğa sarkıtan kız, vatandaşlar tarafından kurtarılıp indirildi.

Uyuşturucunun etkisinde olan kız, yine çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #üst geçit #kız #şanlıurfa #bonzai
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