Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Şanlıurfa'da cinayet

Suruç ilçesinde silahla vurularak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da cinayet

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silahla vurularak öldürülmüş erkek cesedi bulundu.

Sokran Mahallesi yolunda erkek cesedi bulan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Fatih Boylu'ya (25) ait olduğunu ve silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Boylu'nun cenazesi Suruç Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #suruç #silahlı saldırı #Fatih Boylu #Çoban
Önceki Haber
Tokat'ta terör operasyonu
Sonraki Haber
Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.