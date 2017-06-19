Suruç ilçesinde silahla vurularak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silahla vurularak öldürülmüş erkek cesedi bulundu.



Sokran Mahallesi yolunda erkek cesedi bulan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Fatih Boylu'ya (25) ait olduğunu ve silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.



Boylu'nun cenazesi Suruç Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.