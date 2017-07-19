ŞANLIURFA'da Haliliye Belediyesi, dere ve sazlık alanlarda drone ile havadan haşere ilaçlama çalışması başlattı.

Haliliye Belediyesi İlaçlama Birimi, haşere ve sinekten doğan rahatsızlığın yaşanmaması için gündüz ve gece vardiyasıyla çalışıyor. İlaçlama Birimi, Cavsak Deresi, Karakoyun Deresi ve Sırrın Çayı ile kırsal bölgelerde bulunan sazlıklarda sürdürdüğü ilaçlama mücadelesini daha etkin hale getirmek için ilk kez kent genelinde drone ile havadan ilaçlama çalışması başlattı. Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla başlatılan havadan ilaçlama çalışması, yaz döneminde ilçe genelinde devam edeceği belirtildi.

Havadan ilaçlama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Fevzi Demirkol’a, yetkililer tarafından cihazın çalışma prensibi ve kanıtlanmış etkinliğiyle ilgili bilgiler verildi. Sırrın Mahallesi'nde bulunan Sırrın Çayı'nda yapılan ilk uçuşunda, cihaz içerisinde bulunan özel hazneye, Sağlık Bakanlığı'nca haşerelere karşı kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış, onaylanmış ve etkinliği ispat edilmiş ilaç konuldu ve daha sonrasında ilk uçuşla ilaçlama çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, havadan ilaçlama çalışmasıyla kentte bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Haliliye halkının en sağlıklı, en hijyenik ve en güvenli ortamda, en huzurlu şekilde yaşamasını sağlamak Haliliye Belediyesi olarak bizim asli görevimizdir. Bu derelerin etrafında yaşayan insanlarımızın, bu derenin kenarındaki mahallelerimizin en iyi seri ve iyi şekilde bu derelerin ilaçlanmasıyla en sağlıklı ortamda yaşaması bizim vazifemiz. Daha önceki yıllarda yapmış olduğumuz uygulamalarda, bu derelerin temizliğini muntazaman yapıyoruz. Ayrıca, mini kepçelerle derelerde biriken pislikleri, çöpleri almaktayız. Dört tekerli, derenin içine soktuğumuz araçlarla derenin ilaçlama yapmaktayız. Bu sezonda, yeni uygulama olarak derelerin çeşitli yerlerinde köprüler olması, çeşitli alanlarında daralmalar olması nedeniyle küçük hava araçlarıyla ilaçlama yapmaktayız. Bu ilaçlamamız devam edecektir. Dolayısıyla derelerin içinde araçların giremediği dar alanlara, havadan ilaçlama yapacak biyodrone dediğimiz araçla ilaçlamamız devam edecektir. Bu hava araçlarımızla sadece derelerimizin değil, bataklık ve sazlık alanlarda ilaçlama yapmaktayız. Haliliye Belediyesi olarak havadan ilaçlama yaparak yine bir ilki gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu ilaçlama çalışmalarımız, geçmiş yıllarda devam etmiştir, devam edecektir."

Havadan ilaçlama çalışmalarına ek olarak dar sokaklar ile çöp konteynerleri, mazgal ve rögarlarda daha seri ve yoğun ilaçlama yapılması için elektrikle çalışan 3 tekerlekli araç ve motosikletler de hizmete girdi.