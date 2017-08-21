Amerikan İHA'ları Türk semalarına tehlike yaratıyor. İncirlik Hava Üssü'nden kalkan ve ABD'ye ait İnsansız Hava Aracı bu kez Şanlıurfa'ya düştü. 3 gün önce de ABD'ye ait İHA Adana'ya düşmüştü.

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3 gün arayla ABD'ye ait, ikinci insansız hava aracı Türkiye topraklarına düştü.



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ABD'ye ait insansız hava aracı mısır tarlasında bulundu.



Yolbilen köyünde Hıdır Üçağaç'a ait mısır ekili tarlaya İHA düştüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hava aracının enkazında incelemede bulundu.



İncirlik Hava Üssü'nün resmi internet sayfasında "İHA'nın ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir MQ-1 Predator olduğu ve bugün saat 11.50 sularında düştüğü belirtildi.



Geçtiğimiz günlerde de Adana'nın Ceyhan İlçesi kırsal Çokçapınar Mahallesi yakınlarında İncirlik'ten kalkan ABD'ye ait olduğu tespit edilen insansız hava aracı düşmüştü.





ulusal.com.tr