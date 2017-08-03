Şanlıurfa'da elektrikler kesildi, vatandaşlar yine mağdur oldu. Durumu protesto eden vatandaşlar Hayati Harrani Mahallesi yolunu ulaşıma kapattı.

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Uzun süren elektrik kesintisi vatandaşı çileden çıkardı.



Sık sık elektrik kesintisinin yaşandığı Şanlıurfa'da son olarak Hayati Harrani Mahallesinde yaşayanlar elektriksiz kaldı.



Kesintiler nedeniyle vatandaşların elektronik aletleri zarar gördü.



Duruma tepki gösteren yaklaşık 100 kişi sıcak havaya rağmen soluğu sokakta aldı. Yurttaşlar yolda barikat kurdu ateş yaktı.



Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye sevk edildi. Emniyet güçleri yolu trafiğe açmak için, vatandaşlarla DEDAŞ yetkililerini telefonla görüştürdü.



Sorunun en kısa sürede çözüleceği sözünü alan yurttaşlar eylemlerine son verdi.







ulusal.com.tr