Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Seda İl yönetimindeki 63 ED 074 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun Selimpınar Mahallesi yakınlarında 70 FU 514 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada yaralanan sürücü İl ile araçlardaki Melek Halisçakı, Özcan Aykanat ve Fahrettin Karaman, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Sağlık durumu ciddiyetini koruyan İl, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.