Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden Şanlıurfa'da 2 günden bu yana etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, yeşil alan ve havuzlara akın etti

Şanlıurfa'da 2 günden beri etkisini gösteren sıcak hava dalgası nedeniyle bazı ilçelerde sıcaklık 50 dereceyi geçti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hissedilir derecede artan hava sıcaklığı, Şanlıurfa'da öğle saatlerinde 47 dereceyi buldu. Nemle etkisini artıran sıcak hava günlük yaşamı etkiledi. Bazı ilçelerde aşırı yüklenme nedeniyle elektrik arızalarının meydana geldiği kentte, kimi vatandaşlar nefes almakta bile zorlandı.

Vatandaşlar park, bahçe ve piknik alanlarında, çocuklar ise havuz ve kanaletlerde serinlemeye çalıştı.

Kentin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret eden vatandaşlar da sıcaktan korunmak için yeşil alanları doldurdu.

Kentte döner satan bir iş yerinin sahibi olan Ercan Küçük, bunaltıcı sıcaklardan korunmak için belirli aralıklarla elini yüzünü yıkamak zorunda kaldığını söyledi.

Manisa'dan tatil için gelen İbrahim Gedik de sıcak hava nedeniyle zorlandıklarını ifade ederek, "Manisa buraya göre daha serin bir yer. Buranın bu kadar sıcak olduğunu düşünemedik. Biraz gezdikten sonra mecburen yeşil alanlarda dinlenmek zorunda kalıyoruz." dedi.

Halit Vurmuş gölgede bile terlediklerini dile getirirken, Ali Alındı ise 4 günden beri havanın çok sıcak olduğunu ve zorluk yaşadıklarını aktardı.



Siverek'te sıcaklık 50 derecenin üzerinde

Siverek ilçesinde de aşırı sıcaklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Termometrelerin 55 dereceyi gösterdiği ilçede, vatandaşlar zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar da ilçedeki havuzlara girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.