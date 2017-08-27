Şanlıurfa'da koyun, kuzu, tosun ve ineğin yanı sıra kurbanlık develer de satışa çıkarıldı.
Kamburoğlu ailesi, Eyyübiye ilçesi Hancığaz mahallesinde besicilik yaparak geçimini sağlıyor. Aile birkaç yıl önce satın aldıkları ve kısa sürede sayıları artan develeri Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı.
Şanlıurfa'da kurbanlık olarak deve alan neredeyse yok. Kamburoğlu'nun müşterileri, Mersin, Elazığ, Van gibi illerden çıkıyor.
Pazarda satmak zor olduğu için develer internet üzerinden satılıyor.
Ortalama 15 bin liradan satılan develerin çoğu satıldı.
ulusal.com.tr
Hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da kurbanlık develer görücüye çıktı. İnternet üzerinden satışa çıkarılan develer 15 bin liraya alıcı buluyor.
Şanlıurfa'da koyun, kuzu, tosun ve ineğin yanı sıra kurbanlık develer de satışa çıkarıldı.
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