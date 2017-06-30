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Şanlıurfa'da lokantada yangın

Şanlıurfa'da bir lokantada çıkan yangın hasara neden oldu.

Şanlıurfa'da lokantada yangın

Şanlıurfa'da bir lokantada çıkan yangın hasara neden oldu.

Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir lokantanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yeri çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı.

Bulvarı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, iş yerinde gaz kaçıran mutfak tüplerini dışarı çıkararak soğutmaya çalıştı.

Bu arada polis ekipleri, tüplerin patlama riskine karşı vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Yangın lokantada hasara neden oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #itfaiye ekipleri #lokanta #şanlıurfa #yangın
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