Emre Mor'da sıcak gelişme! Açıkladı
Emre Mor'da sıcak gelişme! Açıkladı
Şanlıurfa'da mısır tarlasına düştü!
Şanlıurfa'da mısır tarlasına düştü!
Hindistan'da bilanço çok ağır
Hindistan'da bilanço çok ağır
Bodrum'da deprem
Bodrum'da deprem

Şanlıurfa'da mısır tarlasına düştü!

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen İnsansız Hava Aracı (İHA), mısır ekili tarlaya düşüp parçalandı.

Şanlıurfa'da mısır tarlasına düştü!

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen İnsansız Hava Aracı (İHA), mısır ekili tarlaya düşüp parçalandı.

Olay, bugün öğleden sonra Yolbilen Mahallesi'nde meydana geldi.

Kime ve hangi ülkeye ait olduğu henüz tespit edilemeyen İHA, Karataş Mevkii'ndeki mısır ekibi bir tarlaya düştü.

Parçalanan İHA, incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu.

Olayda tarlada kimsenin bulunmadığı tarlada şans eseri kimse yaralanmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #mısır tarlası #iha
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İşte İstanbul'daki hortumun nedeni! Korkutan açıklama
Sonraki Haber
İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.