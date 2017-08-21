Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen İnsansız Hava Aracı (İHA), mısır ekili tarlaya düşüp parçalandı.
Olay, bugün öğleden sonra Yolbilen Mahallesi'nde meydana geldi.
Kime ve hangi ülkeye ait olduğu henüz tespit edilemeyen İHA, Karataş Mevkii'ndeki mısır ekibi bir tarlaya düştü.
Parçalanan İHA, incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu.
Olayda tarlada kimsenin bulunmadığı tarlada şans eseri kimse yaralanmadı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen İnsansız Hava Aracı (İHA), mısır ekili tarlaya düşüp parçalandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen İnsansız Hava Aracı (İHA), mısır ekili tarlaya düşüp parçalandı.
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