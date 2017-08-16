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Şanlıurfa'da Müteahhitler iş bırakmaya hazırlanıyor

Şanlıurfa'da Müteahhitler iş bırakmaya hazırlanıyor. Sorun çözülmezse, tüm ülkeye yayılması beklenen eylemin nedeni ise, yüksek demir fiyatları. 1 yılda yüzde yüz artan demir fiyatı sebebiyle kentte inşaatlar durma noktasına geldi.

Şanlıurfa'da Müteahhitler iş bırakmaya hazırlanıyor

Demir fiyatları arttı, inşaatlar durma noktasına geldi. Müteahhitler iş bırakmaya hazırlanıyor.

İnşaatın hammaddesi demirin fiyatı ocak ayında tırmanışa geçti.

Bu uyarı, Şanlıurfa Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Önal'dan geldi. Önal, hükümet yetkilileriyle yapacakları görüşmelerden umutlu. Aksi takdirde sektör iş bırakacak.  

Şanlıurfa'da birliğe kayıtlı bin 300 müteahhit var. Konfederasyonun ise 120 bin üyesi var. Ülke genelinde inşaat sektöründe 2 milyon çalışan var. 

İş bırakmak son çareleri aslında müteahhitlerin. Öncelikli hedefleri ise zarardaki meslektaşları ve  demir fiyatları ile ilgili düzenleme yapılması.

Yüksek fiyat, demir satışı yapan esnafları da etkiledi. Onlar da hükümetten çözüm bekliyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #şanlıurfa
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