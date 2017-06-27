Kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, sürücü ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İsmail İpek (45) idaresindeki 63 NP 550 plakalı otomobil, Yukarı Oylum Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.



Kazada, sürücü İpek ile oğlu Ali (10) ağır yaralandı.



Çevredekilerin yardımıyla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali İpek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



İpek ailesinin yakınlarıyla bayramlaşmak üzere ilçe merkezine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.