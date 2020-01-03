Şanlıurfa'da sağanak yağış tarım alanlarını göle çevirdi
Türkiye'nin doğusunda çetin kış şartları hayatı durma noktasına getirdi. Şanlıurfa'da sağanak yağış tarım alanlarını göle çevirdi. Bitlis'te ise yoğun kar yağışı nedeniyle Ahlat ilçesindeki okullar tatil edildi.
YURT 03.01.2020, 20:35
Soğuk ve yağışlı hava Türkiye'nin doğusunda hayatı felç etti.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde etkili olan sağanak yağış çok sayıda tarım arazisine zarar verdi.
Yurtçiçeği, Saygın, Bitkili mahallelerinde ekili araziler su altında kaldı. Tarlalar göle döndü.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde ise yoğun kar yağışı etkili. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullar öğleden sonra tatil edildi.
Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
ulusal.com.tr
8°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P