Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 arkadaştan 1'i boğuldu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 arkadaştan 1'i boğuldu.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Aynel Hakim Piknik Alanı'nda, Abdulbaki Çelik (10) ile Oğuz Çetin (11) serinlemek için nehre girdi.



Akıntıya kapılan 2 arkadaştan Çetin, kısa sürede çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, Çelik ise suda kayboldu.



Olay yerine gelen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, 1 saatlik çalışma sonucunda Abdulbaki Çelik'in cesedini yaklaşık 15 metre derinlikten çıkardı.



Çelik'in cenazesi, otopsi işlemleri için Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.