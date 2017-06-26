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Şanlıurfa'da serinlemek için nehre giren çocuk boğuldu

Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 arkadaştan 1'i boğuldu.

Şanlıurfa'da serinlemek için nehre giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 arkadaştan 1'i boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Aynel Hakim Piknik Alanı'nda, Abdulbaki Çelik (10) ile Oğuz Çetin (11) serinlemek için nehre girdi.

Akıntıya kapılan 2 arkadaştan Çetin, kısa sürede çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, Çelik ise suda kayboldu.

Olay yerine gelen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, 1 saatlik çalışma sonucunda Abdulbaki Çelik'in cesedini yaklaşık 15 metre derinlikten çıkardı.

Çelik'in cenazesi, otopsi işlemleri için Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Fırat Nehri #boğulma #Birecik
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