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Şanlıurfa'da sıcak hava izni

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olanlar üç gün izinli sayılacak

Şanlıurfa'da sıcak hava izni

Şanlıurfa'da aşırı sıcaklar nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olanlar yarından itibaren üç gün izinli sayılacak.

Vali Güngör Azim Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm ülkede olduğu gibi Şanlıurfa'da da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlattı.

Tuna, "Aşırı sıcaklardan dolayı ilimizde hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları önümüzdeki 3 gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #sıcak hava #izin
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