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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü

Hasan Aykin (38), eşi ve çocuklarıyla Haliliye ilçesindeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası yanındaki bir marketin çıkışında kimliği belirlenemeyin kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Aykin, çevredekiler tarafından yandaki hastaneye götürüldü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Aykin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı duyarak hastaneye gelen Aykin'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Evli ve 4 çocuk babası Aykin'in daha önce bazı kişiler ile arasında husumet bulunması nedeniyle Şanlıurfa'dan Adıyaman'a taşındığı ancak bayram dolayısıyla yakınlarını ziyaret etmek için kente geldiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı saldırı #Ölü #kan davası #hastane
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