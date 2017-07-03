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Şanlıurfa'da terör operasyonu

DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da terör operasyonu

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında takibe alınan Ö.S. ve A.İ, Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör örgütü DEAŞ #şanlıurfa #İl Jandarma Komutanlığı #2 kişi
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