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Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Altan idaresindeki 21 AU 480 plakalı tır, Siverek-Diyarbakır karayolunun 4. kilometresinde, Selahattin Duran'ın kullandığı 31 KHK 37 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada, otomobildeki Sinem, Sidar, Veysel ve Bünyamin Duran yaralandı.

Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #siverek #kaza
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