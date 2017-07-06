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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu Suriyeli uyruklu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Halil Akbıyık'ın kullandığı 43 ED 377 plakalı otomobil, Harran-Şanlıurfa karayolunun 6'ncı kilometresinde karşı yönden gelen Suriyeli sığınmacı Muhammet Kasimi  (24) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Yaralanan Kasimi ile aynı motosiklette bulunan Suriyeli Ahmet Hamet (16) ve Abdullah Humedi (26) buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Kasimi, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Akbıyık ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa
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