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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Suruç ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Suruç ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Polat idaresindeki 63 B 6491 plakalı hafif ticari araç, Suruç - Onbir Nisan Nisan Mahallesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Makbule Polat olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polat'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #suruç
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