Suruç ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Polat idaresindeki 63 B 6491 plakalı hafif ticari araç, Suruç - Onbir Nisan Nisan Mahallesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada, araçta bulunan Makbule Polat olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan sürücü ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polat'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.