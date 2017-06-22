Suruç ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Mahmut Polat idaresindeki 63 B 6491 plakalı hafif ticari araç, Suruç - Onbir Nisan Nisan Mahallesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan Makbule Polat olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polat'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.
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