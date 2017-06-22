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Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı

Siverek ilçesinde tüp yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı

 Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tüp yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 63 YT 225 plakalı tüp yüklü kamyon ile 49 AV 845 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada minibüs içerisindeki Zini, Rahime ve Ferhat Aytar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #siverek #kamyon ile minibüs çarpıştı #3 yaralı
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