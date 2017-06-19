Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Siverek-Karacadağ karayolunda sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 31 VY 272 plakalı otomobil ile 47 PK 644 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada Abdurrahman, Mehmet ve Nurullah Özizol ile Abdurrahman Avcı, Yusuf Göz, Mevlit Kışanak ve Abdulselam Şimşek yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.