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Şanlıurfa'da yangın : 3 çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tek katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Bu sırada odada uyuyan 3 çocuk dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da yangın : 3 çocuk hayatını kaybetti

Menek ailesinin kaldığı ev çocuklarına mezar oldu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde yangın çıktı. 3 kardeş yaşamını yitirdi.

Karacadağ Mahallesi'nde tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, evin çatısı çöktü, her yeri duman kapladı.

Odada uyuyan ve dumandan etkilenen Bedriye, Mustafa ve Ahmet Menek kardeşler hayatını kaybetti.

Çocukların cansız bedenleri, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın sırasında koyun güden baba ile tarlada çalışan annenin evde olmadığı belirtildi. Komşularının çağrısıyla eve giden anne ve baba fenalık geçirdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #çocuk #yangın #şanlıurfa
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