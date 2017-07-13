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Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde yangın: Çok sayıda yaralı var!

Seyir halindeyken lastiğinin patlamasının ardından bariyerlere çarparak alev alan yolcu otobüsünde bulunan 22 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde yangın: Çok sayıda yaralı var!

Şanlıurfa'da seyir halindeyken lastiği patlayan yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu çıkan yangında 22 kişi yaralandı.



Bodrum'dan Mardin'e giden sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 47 KJ 267 plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 42. kilometresindeki Çobanderesi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak alev aldı.



Çevredeki sürücülerin yardımıyla camları kırılan otobüsteki yolcuların bir kısmı tahliye edildi.



112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılan 22 kişi tedavi altına alındı.



Yangın sırasında otobüste bulunan evcil bir köpek de yanarak telef oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Otobüs #şanlıurfa
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