Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Mustafa Kermeli'nin kullandığı 63 B 2160 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale karayolu kent girişinde Mehmet Arıca'nın yönettiği 63 VB 521 plakalı otomobille çarpıştı. Ardından İsmail Acar'ın kullandığı 63 SD 039 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara arkadan çarptı.



Kazada, sürücü Acar ile araçlarda bulunan Ömer Acar, Ahmet Avamin ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi hafif yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.