Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla iş birliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla iş birliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanması ve deşifre edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.



Operasyonda Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçen terör örgütü üyeleriyle iş birliği yaptığı tespit edilen şüphelilerden S.Ş, S.Ç. ve M.Ç. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ş. ile S.Ç. "terör örgütü üyeliği" ve "örgütsel eylem faaliyetinde bulunmak" suçlarından tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.