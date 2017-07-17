Yangın, sabah erken saatlerde Siverek'in Karacadağ Mahallesi’nde meydana geldi. Hacı Menek’e ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede tüm evi saran alevler uykuda olan 6 aylık Ahmet, 2 yaşındaki Mustafa ve 3 yaşındaki Bedriye’nin ölümüne neden oldu.
Bu sırada hayvanlarını yemleyen Menek çiftinin durumu fark etmesiyle çağırılan itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından 3 kardeşin cesedine ulaşıldı.
Son dakika... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangında biri bebek 3 kardeş yaşamını yitirdi
Yangın, sabah erken saatlerde Siverek'in Karacadağ Mahallesi’nde meydana geldi. Hacı Menek’e ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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