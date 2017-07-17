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Şanlıurfa'dan çok acı haber: Biri bebek 3 küçük kardeş yangında can verdi

Son dakika... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangında biri bebek 3 kardeş yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'dan çok acı haber: Biri bebek 3 küçük kardeş yangında can verdi

Yangın, sabah erken saatlerde Siverek'in Karacadağ Mahallesi’nde meydana geldi. Hacı Menek’e ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm evi saran alevler uykuda olan 6 aylık Ahmet, 2 yaşındaki Mustafa ve 3 yaşındaki Bedriye’nin ölümüne neden oldu.

Bu sırada hayvanlarını yemleyen Menek çiftinin durumu fark etmesiyle çağırılan itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından 3 kardeşin cesedine ulaşıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çocuk #yangın #şanlıurfa
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