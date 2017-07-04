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Sarayköy'de orman yangını

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. 3 köy boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle yaklaşık 100 ila 150 hektarlık alan yandı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Sarayköy'de orman yangını

Türkiye'nin çeğirlerini yakan orman yangınları kontrol altına alındı.

Son yangın haberi Denizli'den geldi. Sarayköy ilçesi Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz Mahallelerinde etkili oldu.

Yangın dolayısıyla bu üç mahalle boşaltıldı. Yangına söndürmek için Isparta, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla'dan takviye araçlar sevk edildi. Uzun süren müdahalenin altından alevler söndürüldü.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde çıkan yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Eroğlu, vatandaşlara uyarılar yaptı. 

Yanan ormanların ne olacağına ilişkin de Orman Bakanı net konuştu.

ulusal.com.tr​

Etiketler; #denizli #sarayköy #ormanyangını
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