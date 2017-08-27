Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği tarlalarında hasat çalışmaları başladı.

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Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği tarlalarında hasat çalışmaları başladı.



Kısa bir süre önce sarının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle vatandaşlar ve fotoğrafçıların doğal stüdyo olarak kullandığı ayçiçeği tarlaları şimdi yerini, hasat için biçerdöverlere bıraktı.



Yaklaşık bir ay önceki renk tonlarını ve şekil itibarıyla güneşe doğru bakan günebakanlar, hasat zamanında solmuş rengi ve verim nedeniyle toprağa eğilmiş başları ile biçim için gün sayıyor.



Çiftçiler, yağışların geçen yıla göre daha iyi olması nedeniyle ayçiçeğindeki verim ve kaliteden memnun.



Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat çalışmalarının başladığını söyledi.



Tarlalarda hummalı bir çalışma olduğunu belirten Şaylan, çiftçilerin bu yıl verimden memnun olduklarını ifade etti.



Hasadın 10 gün sonra daha yoğun yapılacağını aktaran Şaylan, "Bu yıl ayçiçeğinde verim geçen yıla göre güzel. Bölgemizde hasat çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu yıl verimlerde bir artış gözlemliyoruz. Verim ve kalitemiz geçen yıl da güzeldi, bu yılda güzel. Çiftçimiz sadece fiyat açıklanmamasından dolayı biraz şikayetçi." diye konuştu.



Ayçiçeği üreticisi Nevzat Demir de verimden memnun olduklarını söyledi. Ayçiçeğinin dönümüne yaklaşık 350 kilogram verim aldıklarını anlatan Demir, verimin geçen yıl 200 ila 250 kilogram arasında olduğunu kaydetti.



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