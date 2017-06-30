Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta 40 dereceyi aşan sıcaklık nedeniyle vatandaşlar

Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta 40 dereceyi aşan sıcaklık nedeniyle vatandaşlar serinlemek için klimaları tercih etti. Son bir haftada bölge genelindeki elektrik tüketiminde yaklaşık yüzde 52'lik artış yaşandı.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) Genel Müdürü Murat Karagüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde görülen sıcak havanın kendi sorumluluk alanlarında yer alan illerde de ciddi anlamda artışlara neden olduğunu belirtti.

Karagüzel, "Sıcaklık artışlarıyla birlikte klima kullanımına bağlı olarak şehir merkezlerinde elektrik tüketiminde artış gerçekleşti. Bir hafta önce bölgemizde günlük yaklaşık 43 megavat saatlik bir tüketim söz konusuyken, daha tarımsal sulamaya yeni başlamamıza rağmen, şu anda günlük tüketimde 65 megavat saat söz konusu. Bölge genelinde yaklaşık yüzde 52'lik tüketim artışı oldu." diye konuştu.



En büyük artış Şanlıurfa'da

İlçe bazında elektrik tüketiminin Mardin'in Kızıltepe ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçelerinde arttığını aktaran Karagüzel, Şanlıurfa'da da yüzde 65 civarına yükseldiğini kaydetti.

Karagüzel, "Şanlıurfa'da bundan bir hafta önce günlük 16 megavat saatlik bir tüketim söz konusuyken, şu anda 27 megavat saatlik bir tüketim söz konusu. En çok şaşırdığımız olay ise Siirt'te bile yüzde 40 civarında bir tüketim oluşması." ifadelerini kullandı.

Tüketimi karşılama konusunda herhangi bir sıkıntılarının bulunmadığını ancak aşırı tüketim ve hesap edilemeyen tüketim artışlarının zaman zaman arızalar meydana getirebileceğine işaret eden Karagüzel, sıcak havada klima kullanılmasının bir gereklilik olduğunu ancak bölgede kaçak kullanımın yüksek düzeye çıkmasıyla klima kullanımında israfa gidildiğini belirtti.



Oluşabilecek arızalar için ekip sayısı artırıldı

Elektrik kesintilerinin yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Karagüzel, arızaların hızlı bir şekilde giderilmesi için ekip sayısının artırıldığını, nöbet yerlerinin belirlendiğini, ekiplerin hazır bir şekilde beklediğini aktardı.

Vatandaşlardan, sadece kendi tüketimlerini kontrol altına alarak bu sıcakta oluşabilecek elektrik kesintilerinin önüne geçmesi konusunda yardımcı olmalarını isteyen Karagüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sadece vatandaşlarımızdan bizimle sözleşme yaptıkları kurulu güç üzerinden tüketim yapmalarını istiyoruz. Şu anda en büyük sıkıntı israftır. Bu sıcakta klima kullanmak her vatandaşın hakkıdır. Sözleşmede bize beyan ettikleri kurulu güç üzerinden bir tüketim söz konusu ise biz bunu fazlasıyla karşılayacak durumdayız ama bölgemizde kaçak tüketimden dolayı ve bu tüketim en çok klimalarda aşırı israf edilerek yapılıyor. Böyle olunca da trafo, kablo ve panolarımız zorlanıyor bu nedenle yanmalar ve elektrik kesintileri meydana geliyor."



