Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılını anmak için on binlerce vatandaş bir araya geldi

Sarıkamış Harekatı 105'inci yılında. Yurdundan farklı noktalarından Kars'a giden yurttaşlar, Sarıkamış'ta buluştu.

Yürüyüş, Soğanlı ve Allahuekber dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde başladı.

Yürüyüşe gaziler de destek veriyor.

Bu görüntüler de Jandarma Arama Kurtarma Timleri tarafından oluşturuldu. Sarıkamış Şehitleri anısına meşaleli kayak gösterisi düzenledi.

Kardan heykeller de büyük ilgili gördü.



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