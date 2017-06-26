Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Saros Körfezi sahilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini körfezin 70 kilometrelik şeridinde yer alan Erikli, Enez, Mecidiye, Yayla ve Gökçetepe sahillerinde geçiren vatandaşlar, arefe gününden bu yana yoğunluk oluşturuyor.



Özellikle Marmara Bölgesi'nden Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'den gelen vatandaşların ilk tercihi arasında Saros Körfezi yer aldı.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, körfezin nüfusunun bayram tatiliyle 500 bini bulduğunu söyledi. Ramazan Bayramı tatilinin kısa olması nedeniyle özellikle Marmara Bölgesindeki vatandaşların Saros Körfezi'ni tercih ettiğini anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Tatil yörelerindeki nüfus artışında günübirlikçi tatilcilerin oranı çok büyük. Günlük ya da iki günlük konaklama amacıyla sahillere gelen vatandaşlar kampta çadır kuruyor ya da geceyi araçlarında geçirebiliyorlar. Öte yandan otel, pansiyon ve kiralık evlerde de yüzde yüz doluluk söz konusu. Yoğunluk turizm açısından sevindirici ancak verilen hizmetin kalitesi açısından düşündürücü. Yıllardır ifade ettiğimiz gibi bu yılda hazırlıksız yakalandık. Bayram tatili süresi önceden belli olmasına rağmen özenli şekilde önlem alınmadı. Saros sahillerindeki bu düzensizliğin önlenmesi için adımların daha hızlı ve çözümcül atılması gerekli."

Edirne Valiliği'nce turistler için oluşturulan "Whatsapp İstek Ve Şikayet Hattı"nı desteklediklerini ifade eden Helvacıoğlu, turistlerin istek ve şikayetlerini WhatsApp programı üzerinden "05528402222" numaralı telefona yazabileceklerini de kaydetti.