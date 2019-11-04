Seçil öğretmene memleketinden destek

Türkiye ona kol kanat gerdi. Seçil öğretmen artık hepimizin öğretmeni..



Bu görüntüler nedeniyle terör örgütü PKK tarafından tehdit edildi Seçil Yıldız.



PKK'nın tehditlerine cevabı seçil öğretmene sarılara Türkiye verdi. Yurdun dört bir yanında Seçil öğretmene destek geldi.



Kütahya'da motosiklet sürücüleri, sosyal medyada tehdit edilen anaokulu öğretmeni Seçil Yıldız'a destek için toplandı.



Yaylacık ormanlarında başlayan destek turu Bursa, Bilecik ve Eskişehir'den geçerek kente geri döndü.



Kütahyalılar, PKK'ya tepki gösterdi, mehmetçiğe selam gönderdi.

ulusal.com.tr

