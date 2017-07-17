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Şehidine Son dokunuş!

İSTANBUL Tuzla'da hırsızlık şüphelileriyle girdiği çatışmada şehit düşen 31 yaşındaki polis memuru Battal Yıldız'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir İlçesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehidine Son dokunuş!










Kaynak: DHA
Etiketler; #Konya/Akşehir #battal yıldız #polis şehit
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