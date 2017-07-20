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Şehir magandası gece vakti korku saçtı!

ADANA'da, tartıştığı arkadaşlarını otomobile bindirmek isteyen kimliği belirsiz bir kişi, pompalı av tüfeğiyle havaya ateş ederek korku saçtı.

Şehir magandası gece vakti korku saçtı!

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kent merkezi yönünde ilerleyen plakası alınamayan siyah renkli bir otomobil, yolun sağına geçerek durdu. Otomobilin durmasının ardından kimliği belirsiz bir erkek, araçtan inip hızla uzaklaştı. Daha sonra otomobilden inen iki kadın ise yol kenarına oturup ağlamaya ve bağırmaya başladı. 2 kadın ve arkadaşının otomobile dönmesini isteyen ismi öğrenilemeyen sürücü, küfür edip, bağırdıktan sonra bagajdan çıkardığı pompalı av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Bağırma seslerine uyanıp dışarı çıkan mahalle sakinleri, pompalı av tüfeğiyle havaya ateş edilmesi üzerine korkuya kapıldı. Şehir magandasının havaya ateş açmasının ardından otomobile binen ikisi kadın 3 kişi, kent merkezi yönünde ilerleyerek uzaklaştı.

Bağrışma ve havaya ateş açılma anı bir vatandaş tarafından an be an kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, magandanın bulunması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana
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