Farklı illerinden bir araya gelerek müzik grubu kuran 5 müzisyen, şehir şehir gezip vatandaşlara canlı müzik dinletisi sunarak unutulmaya yüz tutmuş türküleri gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelip müzik grubu kuran 5 müzisyen, şehir şehir gezip sokaklarda vatandaşlara hem canlı müzik dinletisi sunuyor hem de unutulmaya yüz tutmuş türküleri seslendirerek, gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor.



Ülkenin çeşitli kentlerinde yaşayan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 5 müzisyen arkadaş, hem gezmek hem insanlara müzik sevgisini aşılamak hem de unutulmaya yüz tutmuş yöresel ezgilere sahip çıkıp gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Yalova'da bir araya geldi.



Kurdukları müzik grubuyla ülkenin farklı yerlerinde sokaklarda müzik icra etmek isteyen 5 müzisyen, daha sonra Anadolu yollarına koyuldu.



İlk önce Karadeniz'e giden ekip Kastamonu, Sinop, Artvin gibi illerde müzik dinletisi sundu. Yörenin unutulmaya yüz tutmuş eserlerini de seslendiren grup, büyük beğeni topladı.







"Niyetimizden birisi saklı kalan ezgilere ulaşmak"



Müzik grubu üyelerinden Emre Esenlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı yerlerinde müzik dinletisi yapmak ve unutulmaya yüz tutmuş türküleri yaşatmak için yola çıktıklarını ifade etti.



Esenlik, "Ayrı ayrı gezerken yolculuk üzerine olan bir tını sayesinde yolda birleştik. Yalova'da buluşup Türkiye'nin etrafını gezelim diyerek yola çıktık. Çok güzel oldu. Karadeniz'de çok güzel müziklerle karşılaştık, niyetimizden birisi de saklı kalan ezgilere ulaşmak. Bu niyet doğrultusunda da güzel insanlarla karşılaşıyoruz." diye konuştu.







"Sokak, sanat ve türküleri yaşatmak için gerçekten güzel bir imkan"



Aynı grubun üyesi müzisyen Buğra Koska, "Gittiğimiz yörelerin de müziğini içimize alıp sindirerek gezelim istedik. Yalova'dan yola çıkıp Kastamonu, Sinop, Artvin, Ardahan derken Kars'a geldik. Diğer illere gitmeye devam edeceğiz. Hiç canlı müzik dinlemeyen insanlar var, onlar bizi dinleyince hem onlar hem biz çok mutlu oluyoruz. Daha çok sokaklarda söylüyoruz. Hiç yöresel müziğe ulaşmamış insanlar var. İnsanlar yolda giderken bizi görünce çok mutlu oluyor. Sokak, sanat ve türküleri yaşatmak için gerçekten güzel bir imkan." diye ekledi.