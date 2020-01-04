Şehit Berkay Işık son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan piyade sözleşmeli er Berkay Işık son yolculuğuna uğurlandı. Tokat'ta yapılan törene binlerce yurttaş katıldı.
YURT 04.01.2020, 17:55 04.01.2020, 17:57
Şehit asker piyade sözleşmeli er Berkay Işık, bu görüntülerle uğurlandı son yolculuğuna...
Şehit için tören Tokat'ta yapıldı.
Kahraman asker, sınır ötesinde görevliydi. 3 ay önce gitmişti. Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya ağır darbe indiren birlikte yer alıyordu. Teröristlerin saldırısında şehit oldu.
Almus ilçesine bağlı Cihet köyündeki cemevinde tören yapıldı. Binlerce yurttaş katıldı törene.
Şehit Işık'ın naaşın törenin ardından köy mezarlığında ebediyete uğurlandı.
ulusal.com.tr
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