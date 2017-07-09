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Şehit Çetin'in çocukları için sünnet töreni

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015'te düzenlenen terör saldırısında şehit olan bomba imha uzmanı polis memuru Haydar Çetin'in çocukları Eymen ve Emin'in için sünnet töreni düzenlendi

Şehit Çetin'in çocukları için sünnet töreni

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015'te düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Haydar Çetin'in çocukları Eymen ve Emin için sünnet töreni düzenlendi.
Bir düğün salonunda gerçekleşen törene, şehit polisin yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya ve çok sayıda davetli katıldı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 8 yaşındaki Eymen ve 2 yaşındaki Emin'in sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.
Topçu'nun makam aracıyla törenin yapılacağı yere gelen Eymen ve Emin salona mehter marşıyla girdi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan şehidin babası Dilaver Çetin, oğlunun 19 ay önce şehit olduğunu anımsattı.
Şehit babası olduğu için gurur duyduğunu aktaran Çetin, "Şehidimizin çocuklarının bugün mutlu günü. Gönül isterdi ki babasıyla bu töreni yapsınlar ama olmadı. Çok mutluyum bir o kadar da üzgünüm. Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Bizi yalnız bırakmayan halkımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Sekiz yaşındaki Eymen Çetin de sünnet töreni yapıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.
Tören, şehit Haydar Çetin ile ilgili hazırlanan slayt gösterisi ve yapılan duanın ardından sona erdi.

Etiketler; #yalçın topçu #şehit polis #sünnet töreni #haydar çetin #Eymen Çetin #Emin Çetin
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