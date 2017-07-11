YALOVA’da bindiği minibüste 'şehit yakını' kartını göstererek ücretsiz seyahat etmek isteyen şehit çocuğu 14 yaşındaki Mehmet Gündoğdu'ya, minibüs şoförü Nihat Ü.'nün tokat attığı öne sürüldü. Şehit çocuğu Mehmet, dayısı Ahmet Bayhan ile birlikte Jandarma Komutanlığı'na giderek minibüs şoföründen şikayetçi oldu.

Yalova'nın Çiftlikköy İlçesi'nde oturan Yakup Gündoğdu, 2010 yılında ambulans şoförü olarak görev yaptığı sırada Çınarcık İlçesi'nden Yalova’ya kan götürürken meydana gelen trafik kazasında şehit oldu. Şehidin oğlu Mehmet Gündoğdu, bu sabah Çiftlikköy İlçesi'nden Taşköprü Sanayi Sitesi’nde oturan dayısının yanına gitmek için minibüse bindi. Mehmet Gündoğdu, minibüs şoförü Nihat Ü.'ye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın şehit ailelerine ücretsiz yolculuk yapmaları için verdiği kartını gösterdi.



Minibüs şoförü Nihat Ü., bu kartın belediye otobüsleri ve halk otobüslerinde geçtiğini, minibüslerde geçmediğini söyleyerek Mehmet Gündoğdu'dan öğrenci ücreti olan 1.75 lirayı istedi. Sürücü Nihat Ü., ücretsiz kartın geçerli olduğu konusunda ısrarcı olan Mehmet Gündoğdu'yu iddiaya göre önce azarladı, sonra yüzüne tokat atarak araçtan indirdi.



KARAKOLA ŞİKAYET ETTİ



Mehmet Gündoğdu daha sonra yaşadıklarını yanına gittiği dayısı Ahmet Bayhan'a ağlayarak anlattı. Ahmet Bayhan, yegeni Mehmet'i yanına alarak Taşköprü Jandarma Komutanlığı'na gidip, miüs sürücüsü Nihat Ü. hakkında şikayette bulundu.



Mehmet Gündoğdu’nun annesi Fatma Gündoğdu, çok üzüldüklerini, olayın peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Şehit yakınlarının şehit yakını kimliği ile ücretsiz seyahat edebildiğini bildiğimiz için oğlum kimliğini ibraz etmiş, ancak sonucunda bu olayı yaşamıştır. Olayla ilgili çocuğumun yüzünde herhangi bir iz kalmadığı için adli muayene raporunu aldırmadım. Ben bu olayla ilgili minibüs şoföründen şikâyetçiyim” diye konuştu.