FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın eşyaları, eşi tarafından özel hazırlanan odada muhafaza ediliyor.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın eşi Özgül Acar, şehidin hatıralarını evinde oluşturduğu özel odada yaşatıyor.







Eşinin şehadetinin ardından 4 yaşındaki kızı Elif Naz ile birlikte ailesinin yaşadığı İzmir'e taşınan Özgül Acar, evinin bir odasını eşinin özel eşyalarına ayırdı.



Odayı şehidin fotoğraflarıyla donatan Acar, eşinin üniformasını, 15 Temmuz gecesi giydiği botunu, kıyafetlerini, bere ve şapkalarını, apoletlerini, mesleki başarı belgelerini, sertifikalarını ve diplomalarını burada muhafaza ediyor.







Özel odada ayrıca şehidin kullandığı Fenerbahçe yazılı kahve kupası ve forması, seccadesi, parfümü, tespihi, silah kutusu, fotoğraf albümü ve eşinin ilk evlilik yıl dönümünde verdiği "Yılın En İyi Kocası" yazılı Oskar heykelciği gibi eşyalar yer alıyor.











Şehit eşinin tek isteği



Eşinin şehadetinin birinci yılında mezarının bulunduğu Artvin'in Yusufeli ilçesi Küplüce köyünde mevlit okuttuklarını anlatan Acar, şunları kaydetti:



"Tek bir özel isteğim var. Eşimin mezarı Artvin'de. Artvin ile İzmir arası uzak, çocuğum da küçük. Her istediğim an gidip gelebileceğim mesafede değil. Onun mezarını kamerayla izleyebilmek için mezarın olduğu köye internet altyapısı yapılmasını istiyorum. Bunun için GSM operatörlerinden birinin teknik altyapı kurması gerekiyormuş. Telefonların çekmediği bu köyde gerekli altyapıyı sağlarlarsa çok mutlu olacağım. İnternet olursa kamera üzerinden mezarını her fırsatta görebilirim."







Acar, "Benim huzur bulduğum yer, mezarı ve bu oda. Bir evladım var, onun için yaşamaya devam ediyorum. Ama kendi kendime kaldığım vakitlerde huzur bulduğum yer burası. Eşimle baş başa kaldığım yer bu oda. Aynı şekilde kabrini de istediğim vakit görebilsem o bana huzur verir." ifadelerini kullandı.