Cem Yılmaz bıraktı!
Cem Yılmaz bıraktı!
İş yerine yüzerek gitti! İşte o anlar
İş yerine yüzerek gitti! İşte o anlar
İşte şiddetli yağmur sonrası İstanbul haritası!
İşte şiddetli yağmur sonrası İstanbul haritası!
Bakan açıkladı: Tam bir afet
Bakan açıkladı: Tam bir afet

Şehit eşinin hatıralarını 'özel oda'da yaşatıyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın eşyaları, eşi tarafından özel hazırlanan odada muhafaza ediliyor.

Şehit eşinin hatıralarını 'özel oda'da yaşatıyor

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖdarbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın eşi Özgül Acar, şehidin hatıralarını evinde oluşturduğu özel odada yaşatıyor.



Eşinin şehadetinin ardından 4 yaşındaki kızı Elif Naz ile birlikte ailesinin yaşadığı İzmir'e taşınan Özgül Acar, evinin bir odasını eşinin özel eşyalarına ayırdı.

Odayı şehidin fotoğraflarıyla donatan Acar, eşinin üniformasını, 15 Temmuz gecesi giydiği botunu, kıyafetlerini, bere ve şapkalarını, apoletlerini, mesleki başarı belgelerini, sertifikalarını ve diplomalarını burada muhafaza ediyor.



Özel odada ayrıca şehidin kullandığı Fenerbahçe yazılı kahve kupası ve forması, seccadesi, parfümü, tespihi, silah kutusu, fotoğraf albümü ve eşinin ilk evlilik yıl dönümünde verdiği "Yılın En İyi Kocası" yazılı Oskar heykelciği gibi eşyalar yer alıyor.





Şehit eşinin tek isteği

Eşinin şehadetinin birinci yılında mezarının bulunduğu Artvin'in Yusufeli ilçesi Küplüce köyünde mevlit okuttuklarını anlatan Acar, şunları kaydetti:

"Tek bir özel isteğim var. Eşimin mezarı Artvin'de. Artvin ile İzmir arası uzak, çocuğum da küçük. Her istediğim an gidip gelebileceğim mesafede değil. Onun mezarını kamerayla izleyebilmek için mezarın olduğu köye internet altyapısı yapılmasını istiyorum. Bunun için GSM operatörlerinden birinin teknik altyapı kurması gerekiyormuş. Telefonların çekmediği bu köyde gerekli altyapıyı sağlarlarsa çok mutlu olacağım. İnternet olursa kamera üzerinden mezarını her fırsatta görebilirim."



Acar, "Benim huzur bulduğum yer, mezarı ve bu oda. Bir evladım var, onun için yaşamaya devam ediyorum. Ama kendi kendime kaldığım vakitlerde huzur bulduğum yer burası. Eşimle baş başa kaldığım yer bu oda. Aynı şekilde kabrini de istediğim vakit görebilsem o bana huzur verir." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şehit #emniyet müdürü dursun acar #eşi tarafında özel hazırlanan odada muhafaza ediyor #fetö #darbe
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Müşterilerini yarım asırdır manilerle karşılıyor
Sonraki Haber
Yağlı güreşe Antalya damgası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.