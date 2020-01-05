Şehit Fethi Sekin unutulmadı
Fethi Sekin... Üç yıl önce İzmir Adliyesindeki vatandaşları büyük bir faciadan kurtardı. Bölücü terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain saldırıya engel oldu. Kahramanca girdiği çatışmada şehit oldu. Türk Milleti Fethi Sekin'i unutmadı. Elazığ'daki mezarına yüzlerce kişi "saygı yürüyüşü" düzenledi. Adliye'deki arkadaşları ise, Sekin'in motorsikletinin anıtının yanında sergilenmesini istiyor.
YURT 05.01.2020, 17:10 05.01.2020, 17:15
Karlar altında, kahraman Polis Fethi Sekin'in kabrine "saygı" yürüyüşü yaptılar.
Üç yıl önce, İzmir Adliyesi'ne düzenenlenen terör saldırısını canı pahasına engelledi Fethi Sekin. Girdiği çatışmada şehit oldu.
Cesareti ile tüm Türkiye'nin kaharamanı oldu. Türk Milleti Fethi Sekin'i unutmadı. Elazığ'ın Baskil ilçesindeki mezarı, bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı.
Baba Mehmet Zeki Sekin, oğlunun kabri başından, tüm Türkiye'ye selam yolladı. Fethi Sekin gibi kararlıydı.
Dualar okundu. Karanfiller bırakıldı Sekin'in kabrine.
İzmir Adliyesi'nde de arkadaşları unutmadı Sekin'i. Mesai arkadaşları, Sekin'in motosikletinin anıtının yanında sergilenmesini istiyor.
ulusal.com.tr
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