Şehit Fethi Sekin unutulmadı

Karlar altında, kahraman Polis Fethi Sekin'in kabrine "saygı" yürüyüşü yaptılar.

Üç yıl önce, İzmir Adliyesi'ne düzenenlenen terör saldırısını canı pahasına engelledi Fethi Sekin. Girdiği çatışmada şehit oldu.

Cesareti ile tüm Türkiye'nin kaharamanı oldu. Türk Milleti Fethi Sekin'i unutmadı. Elazığ'ın Baskil ilçesindeki mezarı, bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı.

Baba Mehmet Zeki Sekin, oğlunun kabri başından, tüm Türkiye'ye selam yolladı. Fethi Sekin gibi kararlıydı.

Dualar okundu. Karanfiller bırakıldı Sekin'in kabrine.

İzmir Adliyesi'nde de arkadaşları unutmadı Sekin'i. Mesai arkadaşları, Sekin'in motosikletinin anıtının yanında sergilenmesini istiyor.

ulusal.com.tr