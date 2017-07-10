ARNAVUTKÖY Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminin 1'inci yıldönümü için "Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turnuvası" adında bir etkinlik düzenledi. 15 Temmuz darbe girişiminin simgesi haline gelen Şehit Ömer Halisdemir’in anısına ulusal bisiklet turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve birçok STK'nın destek verdiği etkinliğe bisikletçiler ve vatandaşlar alkışlayıp arabalarının kornalarına basarak ilgi gösterdi. Düzenlenen etkinliğe 12'si milli 250 profesyonel bisikletçinin katılımıyla Arnavutköy Vadi Park'ta başladı. Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'ye kadar devam edecek etkinliğin ilk durağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu.



“HALİSDEMİR İÇİN ELİMİZDEN NE GELİYOSA YAPMAYA HAZIRIZ”

Turnuvaya ‘Sporda Engel Yoktur’ sloganıyla katıldığını ve köprüye kadar pedal çevireceğini ifade eden engelli bisikletçi Hayati Yükoğlu, “Ömer Halisdemir canıyla kanıyla bu vatanı savundu. Biz de pedalımızla, terimizle onun savunmuş olduğu bu vatan için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi.



16 yaşındaki Mustafa Kestek, “Şehitlerimizi unutursak kalbimiz kurusun. Onlar bizim için canlarını feda etti. Biz de onlar için ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde konuştu. Bisiklet yarışçısı Muzaffer Efendioğlu, organizasyonda yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bence Ömer Halisdemir, Ulubatlı Hasan gibi bayrağı ilk diken bir insan. Çok büyük bir kahramanlık örneği sergiledi. O olmasaydı bugün burada bu rahatlıkla olamazdık” dedi.

Dağ bisikleti milli sporcusu Emre Yavuz, 15 Temmuz’da alınacak kararların çok fazla değişikliğe neden olabileceğini belirterek, Ömer Halisdemir’in cesurca bir karar verdiğini söyledi.

Turnuvaya Kahramanmaraş’tan katılan Veysel Gülmez, yaşadığı duyguyu anlatmakta zorlandığını ifade ederek, “Yolumuz uzun. İstanbul Arnavutköy’den yola çıktık ve yolumuz Niğde’nin Bor ilçesine kadar devam edecek. Toplamda 850 kilometre yol kat edeceğiz. Bu organizasyon 15 Temmuz’da şehit olan ve Ömer Halisdemir anısına düzenleniyor” dedi.



“HALİSDEMİR’İN KAN DÖKTÜĞÜ YERDE TER DÖKECEĞİZ”

Turnuvada yarışan Antrenör Furkan Arık, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün üzerindeyiz. Arnavutköy’den çıkıp o büyük komutan Ömer Halisdemir’in evine gideceğiz. Günde 200 kilometre civarında sürerek bir antrenman yapacağız. Bu turnuvaya antrenman dememin nedeni de zevk alarak yaptığımdan dolayıdır. Onun bizim için, bu vatan için kan döktüğü yerde biz terimizi dökmeye hazırız” diye konuştu.

Bisiklet sporcusu Vedat Koç ise bundan önceki turnuvalardan daha büyük bir heyecan yaşadığını kaydetti.

Turnuvada konuşma yapan Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, “Bugün burada bisikletçilerimiz Niğde’ye kadar olan Halisdemir bisiklet turunu gerçekleştirecek. Hedefimiz bu organizasyonu geleneksel hale getirmektir” ifadelerini kullandı.

10 Temmuz'da başlayan turnuva 5 etaptan oluşarak 14 Temmuz'da Niğde'nin Bor ilçesinde sona erecek.